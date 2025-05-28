Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin ilgi, yetenek ve değerleri doğrultusunda mesleki eğitime yönlendirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yönlendirme Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Fuar ortaokul öğrencilerinin meslek liselerini yakından tanımalarını sağlamak, meslek alanları hakkında doğrudan bilgi edinmelerine imkân tanımak ve böylece bilinçli tercihler yapmalarına katkı sunmak amacıyla planlandı. Öğrencilerin, alanında uzman öğretmenler ve meslek lisesi öğrencileriyle birebir iletişim kurarak ilgi duydukları meslekleri deneyimleme fırsatı bulmaları hedefleniyor.

Açılış programı, Yalova Valisi Hülya Kaya ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. İl Millî Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz ve Vali Kaya açılışta konuşmalar gerçekleştirdi. Ardından kurdele kesimiyle açılan fuarı protokol üyeleri gezdi.

Yalova genelinde 13 mesleki ve teknik Anadolu Lisesi ile 1 mesleki eğitim merkezi olmak üzere toplam 14 mesleki eğitim kurumu bulunuyor. Bu kurumlarda 4 bin 492 öğrenci, 464 öğretmen ve 47 idareci görev yapıyor. 67 alan ve 112 dalda sunulan nitelikli eğitim, mesleki ve teknik eğitimin il genelindeki gücünü ortaya koyuyor.

Fuar etkinliğine, Yalova genelindeki 50 ortaokuldan 3 bin 152 sekizinci sınıf öğrencisi katılım sağlaması bekleniyor. Mesleki eğitimin ülkemizin üretim gücünü artırmak ve nitelikli iş gücü oluşturmak açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekilen fuarda, öğrenciler ilgi duydukları alanlarda bilgi edinme, uygulama yapma ve kariyer planlarını şekillendirme imkânı buldu.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından geleneksel hâle getirilmesi planlanan fuarın, önümüzdeki yıllarda daha geniş çerçevede sürdürülmesi hedefleniyor.