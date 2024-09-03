Yalova’da polis tarafından yapılan kontrolde bir araçta 130 litre kaçak alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 50 plakalı aracı durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde gümrük kaçağı ve sahte bandrollü 175 şişe içinde 130 litre alkollü içecek ele geçirildi. Olayla ilgili B.A ve S.A. hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan adli tahkikat başlatıldı.