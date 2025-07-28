Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangının Kestel ilçesine bağlı Ağlaşan Mahallesi'ne yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve gönüllü sevk edildi. Bu gönüllüler arasında Bolu'dan hiçbir ücret talep etmeden yola çıkan Kazım Bayrak da yer alıyordu. Bayrak'ın kullandığı su tankeri, yangın bölgesine ulaşmak üzere ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Metrelerce sürüklenen araçta bulunan Kazım Bayrak olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Şimşek ve Ahmet Demirel ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri, kazanın ardından bölgede uzun süre çalışmalar yürüttü. Kazada hayatını kaybeden üç gönüllünün vefat haberi, ailelerini ve yangınla mücadele eden tüm ekipleri yasa boğdu.



Yangınla mücadele ederken hayatını kaybeden gönüllü kahramanlar Kazım Bayrak, Mehmet Şimşek ve Ahmet Demirel, bugün öğle namazına müteakip Gürsu Emirsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.