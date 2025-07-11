Sağlıklarına kavuşan canlar, hayatlarının sonuna kadar çiftlikte yaşamaya devam edecek.

İzmir'in farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından bölgeye giden Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ekipleri, yangından etkilenen hayvanları güvenli bölgelere taşıyarak tedavi altına aldı. Yangından kurtarılan 2 eşek, 3 keçi, 2 horoz, civcivler, 16 köpek ve 3 kedi Bursa'daki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. HAYTAP yetkilileri, ilk müdahaleleri olay yerinde kurulan sahra çadırında gerçekleştirdi. Ardından nakledilen hayvanların tedavi süreci Bursa'daki çiftlikte devam etti. Tedavileri tamamlanan hayvanların, hayatlarının geri kalanını bu merkezde geçirilecek.



Doğal afet ve travmatik durumlardan kurtarılan canlıların bu merkeze geldiğini söyleyen HAYTAP sorumlusu Gökberk Biçen, "Bunun gibi İzmir Bergama ve Dalaman'da da merkezlerimiz mevcut. Doğal afetler ve çeşitli travmatik durumlardan kurtardığımız canları bu alanlara getiriyoruz. Burada hem rehabilitasyonları hem de sağlık kontrolleri yapılıyor. Tedavileri tamamlandıktan sonra hayatlarının sonuna kadar burada yaşamaya devam ediyorlar" dedi.

Biçen, merkezde bulunan hayvanların hiçbir şekilde kesime gönderilmediğini ya da satılmadığını vurgulayarak, "Himayemiz altındaki tüm canlar ölene kadar burada koruma altında kalıyor" dedi.

Yangından kurtarılan hayvanların çoğunun Ödemiş'ten geldiğini ifade eden Biçen, sahada büyük bir ekip ve sivil toplum desteğiyle çalıştıklarını, ilk müdahalelerin ardından hayvanların Bursa'ya nakledildiğini belirtti. Yapılamayan tedavilerin ise özel kliniklerde sürdürüldüğünü söyledi.

Afet bölgelerinden gelen hayvanların psikolojik olarak da etkilendiğine dikkat çeken Biçen, "Bu travmaların iyileşmesi zaman alabiliyor. Onlara bu zamanı tanıyoruz. Rehabilitasyon sürecini tamamladıktan sonra çiftliğimiz hafta sonları ziyaretçilere açılıyor. Ziyaretçiler onların yeniden hayata tutunduğunu görebiliyor" dedi.