Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada orta refüje çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde seyir halinde olan 61 BN 101 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu orta refüje çarptı. Kaza sonrası sürücü kaçarken, yolcu konumunda bulunan Ahmet Y. (46) yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Fahrettin Eniş