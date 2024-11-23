Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde tek başına yaşayan 74 yaşındaki kadının yatak odasında yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan ve dumandan etkilenen yaşlı kadın komşular tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 04.20 sıralarında Başiskele ilçesi Yeniköy Merkez Mahallesi Hürmetli Sokak’ta bulunan evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple tek başına yaşayan 74 yaşındaki A.Ç’nin yatak odasında yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan kadın, komşular tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. A.Ç’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.