Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, jandarma ekiplerinin son iki haftada gerçekleştirdiği siber operasyonlar sonucunda 79 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 53’ünün tutuklandığını, 24’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Operasyonların İstanbul, Yalova, Balıkesir, İzmir, Van, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Trabzon ve Kayseri merkezli olduğu bildirildi.

Açıklamaya göre şüphelilerin, sosyal medya platformları ve sahte internet siteleri aracılığıyla “yatırım danışmanlığı, evde sabun paketleme, soba ve yedek parça satışı” gibi aldatıcı ilanlar yayınlayarak vatandaşları dolandırdığı; yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü ve bu yolla elde edilen paraların transferine aracılık ettiği tespit edildi.

Bazı şüphelilerin ayrıca “borsa yatırım danışmanlığı” adı altında haksız kazanç elde ettiği, kişilerin özel görüntü ve videolarını izinsiz şekilde para karşılığı sattığı belirlendi.