Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde seyir halindeki bir kamyonet yol kenarında çalışma yapan başka bir kamyonete çarptı. Kazada 2 sürücü yaralanırken, kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı

Kaza saat 10.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 ADR 933 plakalı kamyonetin şoförü Mustafa Güngör, direksiyon hakimiyetini kaybederek kenarda yol çizgisi çizen Muammer Yıldızbaş idaresindeki 34 EYS 522 plakalı kamyonete yandan çarptı. Yıldızbaş kamyonette sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan Muammer Yıldızbaş’ı araçtan çıkarttı. Kazada yaralanan kamyonet şoförü Mustafa Güngör de sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sedyeye konularak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle köprüdeki trafik yavaşladı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.