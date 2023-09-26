Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge personeline yönelik afet ve acil durumlarda hazırlık seviyesini artırmak amacıyla Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) teorik ve uygulamalı eğitimi verildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge personeline yönelik afet ve acil durumlarda hazırlık seviyesini artırmak amacıyla, AFAD’ın Sapanca Kırkpınar’da bulunan eğitim alanında afetler öncesinde alınabilecek önlemler, afet esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken temel hususlar ve hazırlıklar hakkında farkındalık eğitimi verildi. ‘Hafif Arama Kurtarma’ eğitimleri teorik ve uygulamalı şekilde 3 gün sürdü.