Samsun’un Atakum ilçesine bağlı kırsal Yeşiltepe Mahallesi’nde yaşanan arazi anlaşmazlığı, kanlı bir şekilde sonuçlandı. Üç gün önce meydana gelen olayda, iddiaya göre, Cemal C. (50) isimli şahıs, fındık toplama yüzünden çıkan bir tartışmada yeğeni Birol C.'yi (38) tabancayla vurarak ağır yaraladı. Yaralı Birol C., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kayıplara karışan Cemal C., Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu saklandığı evde bulundu. Jandarma ekiplerine silahla direnen şüpheli için özel harekat polisinden destek istendi. Düzenlenen ortak operasyonla yakalanan Cemal C., gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Yapılan incelemelerde, Cemal C.'nin 4 farklı suçtan arandığı ortaya çıktı. Mahkeme karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Cemal C.'nin adliye çıkışında sergilediği garip davranışlar dikkat çekerken, "2 polis vurdum, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim. Aslanım aslan" şeklinde bağırması çevredeki vatandaşların şaşkınlıkla karşılamasına neden oldu.