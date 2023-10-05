AK Parti Bilecik il yönetimi, İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında toplandı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı Yönetim Kurulu’nda değişikliğe gidilirken, yeni yönetim listesinde geçmiş yönetimden çoğu ismin değiştiği görüldü. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığındaki toplantı parti binasında düzenlendi. AK Parti Bilecik il yönetim kurulu üyeleri ilk kez bir araya gelirken, hedef 2024 yılında yapılacak yerel seçimler oldu. Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Yıldırım, "Yeni yönetim kurulu üyelerimiz ile ilk haftalık olağan yönetim kurulu toplantımız için bir araya geldik. Yeni çalışma arkadaşlarımızla tanıştık. Her bir yönetim kurulu üyemize çıktıkları bu yolda ve aldıkları sorumluluk için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.