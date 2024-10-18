Sarı, ifadesinde geçmişine dair önemli bilgiler verirken, suçlamaları reddetti.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanarak Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi inceleme süreci sürerken, örgüt lideri Fırat Sarı'nın sorgusunda yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Reyap Hastanesi’nde çalışan ve Medisense Sağlık Hizmetleri’nin sahibi olan Dr. Fırat Sarı, ifadesinde etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini belirtti. Sarı, “Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Fakültede okurken PKK terör örgütüne üyelik suçlamasıyla yaklaşık 5 yıl hapis yattım. Cezaevinden çıktıktan sonra okuluma devam ederek eğitimimi tamamladım ve mezun oldum. Zorunlu hizmetimi Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 3 yıl boyunca gerçekleştirdikten sonra İstanbul’da çeşitli hastanelerde çalıştım. Medisense Sağlık Hizmetleri’ni yaklaşık 7-8 yıl önce kurdum ve şirketin tek sahibi benim. Geçimimi doktorluk yaparak sağlıyorum" dedi.

Sarı, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak ise şunları kaydetti: “Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yeterli sayıda hemşire çalıştırılmadığı, bakımsızlıktan bebeklerin hayatını kaybettiği, dışarıdan nöbetçi hemşire görevlendirilmesi gibi iddiaların tamamı asılsızdır. Yoğun bakımda görev alan hemşirelerin yetersiz olduğu ya da bebeklerin bu nedenle öldüğü iddiası gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca, yoğun bakım ünitesinde her dört bebeğe bir hemşire bakmakta ve sürekli olarak tam zamanlı bir doktor görev yapmaktadır. Bu doktor da bizzat benim. Her şey prosedüre uygun şekilde yürütülmüştür.”

Fırat Sarı, hesap hareketlerinde tespit edilen paralarla ilgili olarak ise, “Şirketim tarafından gönderilen paralar, daha önce de belirttiğim gibi, hastanelerde çalışan personele verilen motivasyon amaçlı ödemelerdir” açıklamasında bulundu.

Sarı, bebeklerin entübe edilmeden entübe edilmiş gibi gösterildiği, tedavi uygulanmadığı halde uygulanmış gibi kaydedildiği yönündeki suçlamaları da reddetti. "Hastanelerde çalışan doktor, hemşire veya diğer sağlık personeline talimat vermem söz konusu değildir. Hiçbir bebeğin entübe edilmediği halde entübe edildi gibi gösterilmesi ya da tedavi uygulanmadığı halde uygulanmış gibi gösterilmesi yönünde kimseye bir talimatım olmadı. Ayrıca, ilaçların saklanması ya da dışarı çıkarılması gibi iddialar da gerçeği yansıtmıyor" şeklinde savunma yaptı.