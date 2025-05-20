Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, eski ve işlevini yitiren, ihtiyaca karşılamakta zorlanan Yenişehir İtfaiye İstasyonu için harekete geçmiş, ilçeye yeni ve modern bir istasyon kazandırmak için çalışmalara başlamıştı. Çalışmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy birliğiyle İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na gönderilen teklif, bugün gerçekleştirilen Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle onaylandı.

İmar değişikliği düzenlemesi onaylandı

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Ercan Özel, "Yenişehir'e modern itfaiye istasyonu kazandırmak için yaptığımız görüşme ve taleplerimiz sonrası gerekli imar değişikliği düzenlemesi, bugün yaptığımız Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle onayladı. Mülkiyeti ilçe belediyemize ait olan ve Büyükşehir Belediyemize itfaiye istasyonu yapılması kaydıyla tahsisini yapacağımız arsanın üzerine, Yenişehir'in ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan Modern İtfaiye İstasyonu'nun şehrimize kazandırılması noktasında, Büyükşehir Belediye Meclisi'mizin ve Büyükşehir İmar Komisyonumuzun değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun" dedi.