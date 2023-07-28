16’ıncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (İDEF’23) son gününde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti. FNSS’ninde yerli ve milli olarak ürettiği araçları da fuarda yerini aldı. Fuarda sergilenen zırhlı araçlar ve ZAHA aracı, halk tarafından yoğun ilgi gördü.
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş Orta Ve Uzak Doğu Programlar Direktörü Ceyhun Suer kendini; “Bu yılki hedef fuarında standımızda hem taktik tekerlekli zırhlı araçlarımızı hem de paletli zırhlı araçlarımızı sergiliyoruz. 7 farklı ürünümüz mevcut. Bu ürünlerimizden 5 tanesi Savunma Sanayii Başkanlığı’mız ile imzalamış olduğumuz projeler çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacını karşılamak üzere geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz ürünlerimiz burada 4X4 silah taşıyıcı aracımız.6X6 özel operasyonlar aracımız, 8 X 8 özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracımız, zırhlı amfibi hücum aracının ZAHA mevcut bunlar savunma sanayi başkanlığımız ile yapmış olduğumuz sözleşmeler çerçevesinde belirttiğim gibi. TSK ihtiyaçları için geliştirdiğimiz, ürettiğimiz ve teslimatlarını yaptığımız ve veya yapacağımız araçlar. Bunların hepsi. Yerli ve milli ürünler, Türk mühendislerinin teknisyenlerinin emekleriyle geliştirilmiş ve üretilmiş ürünler ve hepsi üstün özelliklere sahip ürünler” ifade etti.
Endonezya ihracatı yapılan tank hakkında bilgi veren Suer, şu sözleri kullandı; “Tank sınıfında hafif tank veya bazı kullanıcılarımız için orta tank olarak sınıflandırırız. 30- 32 ton ağırlığında üzerinde 105 mm silah sistemi olan hafif tank aracımız. Bu aracımız 2015 yılında Türkiye ile Endonezya arasında imzalanmış olan devletler arası bir savunma sanayi işbirliği anlaşması çerçevesinde ortak olarak geliştirilmiş üretilmiş, daha sonra seri üretime geçmiş olan bir aracımız. Tank sınıfında Türkiye’de geliştirmiş, üretilmiş ve ihracatı yapılmış olan ilk araç kaplan hafif tank aracımız bu aracımız Endonezya Silahlı Kuvvetleri için seri olarak üretildi. Şu anda ilk parti araçların nihai kabulleri Eendonezya’da gerçekleştiriliyor ve çok kısa süre içerisinde Endonezya silahlı kuvvetlerine teslimatı gerçekleştirilecek. Aynı zamanda bu araçlarımız için teknoloji transferi de gerçekleştirdik ve Endonezya’daki bir iş ortağımızın tesislerinde ikinci parti araçlarımızın üretimleri hali hazırda devam ediyor.”