Bakan Yerlikaya, 24-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerine de dikkat çekti. Bu süreçte, 3 milyon 8 bin 247 araç denetlendi.

Denetimler sırasında, mevzuata aykırı olarak ışıklı veya sesli uyarı işareti bulunan cihazları kullanan 388 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca, hız ihlali yapan 155 bin 261, periyodik muayenesi yapılmamış 34 bin 668, sürücü belgesiz araç kullanan 18 bin 465 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 475 sürücüye de ceza kesildi. Toplamda, 527 bin 484 araca/sürücüye işlem uygulandı.

Bakan Yerlikaya, güvenli bir yolculuk için emniyet kemerinin her zaman takılı olması gerektiğini hatırlatarak vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.