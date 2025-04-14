İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki D.A 'nın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, X hesabı üzerinden şunları kaydetti:

"İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."

Çirkin saldırının ardından Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı ekipler, mezarlık alanına giderek sökülen çitleri yeniden inşa etti. Mezardan koparılan çiçekler tekrar ekilirken, dağılan oyuncaklar özenle toplanarak Mattia’nın mezarının başucuna yerleştirildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini sosyal medya üzerinden tehdit eden 6 şüpheli tutuklandı. Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında cinayet sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve Minguzzi ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşanlara yönelik çalışmalar kapsamında, Gümüşhane'de olduğu tespit edilen şüpheli K.Y. gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından K.Y, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilen şüpheli K.Y., ‘birden fazla kişi ile tehdit’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan cinayetin ilk duruşması 10 Nisan'da yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren dava, zanlıların çocuk olması nedeniyle kapalı yapıldı. Duruşma eksiklerinin giderilmesi ve bir tanığın daha dinlenmesi için 8 Mayıs'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.