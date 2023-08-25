Bursaspor'un Başkanı Sayın Recep Günay, önceki yönetim dönemlerine ait işlemlerle ilgili belgeleri İçişleri Bakanlığı'na teslim ettiğini duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüp, resmi sosyal medya hesapları üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Kulübümüzün Değerli Başkanı Sayın Recep Günay ve saygıdeğer Avukatı Timur Şahin, bugün itibarıyla İçişleri Bakanlığı'na başvurarak, geçmiş yönetimler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere dair belgeleri sunmuş ve bir müfettiş atanarak kulübümüzün geniş kapsamlı bir denetime tabi tutulmasını, ilgili kişiler hakkında ise yasal ve cezai süreçlerin başlatılmasını talep etmişlerdir. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek isteriz."