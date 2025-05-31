Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yumaklı, Karadeniz’in yeşili ve mavisinin iç içe geçtiği Rize’de, çay üreticileriyle birlikte hasat yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Bakan Yumaklı, paylaşımında “Emeğin, sabrın ve doğanın eşsiz buluşması, bu topraklarda filizlenen çayla taçlanıyor. Toprağa emek, bardağa lezzet olan bu bereketli yolculuk, tüm üreticilerimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi. Çay üretiminin bölge için hem ekonomik hem de kültürel açıdan taşıdığı öneme dikkat çeken Yumaklı, üreticilere bereketli bir sezon diledi.