AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz, Osman Mesten ve Ahmet Kılınç, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi Bursa’daki okulları ziyaret etti. Hazırlıklarını yerinde inceleyen heyet, yılbaşına kadar 33 okulun daha eğitime başlayacağını müjdeledi.

İl Başkanı Davut Gürkan ve milletvekilleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazırlanan okulları gezerek incelemelerde bulundu. Gürkan, yılbaşına kadar 33 okulun daha açılacağı müjdesini verirken, sınıf başına düşen öğrenci ortalamasını 26’dan 24’e, sonrasında ise 22’ye düşürmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye’deki en kaliteli eğitimi sağlamaya yönelik yatırımların Bursa’ya hayırlı olmasını diledi.

Gürkan, şunları söyledi: “2024-2025 eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Bu dönemde Bursa’da 2026 okulda, 42 bin öğretmenimizle ve 677 bin öğrencimizle eğitim öğretim yılına başlayacağız. Bugün eğitim öğretim yılına yetiştirilmiş okullarımızı ziyaret ettik. Yılbaşına kadar 33 okul açılacak. Şu anda hazır olan 10 okul var; bunlardan 5’i Osmangazi’de, 3’ü Gürsu’da, 1’i Yıldırım’da ve 1’i Mustafakemalpaşa’da yer alıyor. Örneğin, Merinos İlkokulu’nun kitapları bile hazır durumda. Bu yatırımlarla birlikte, sınıf başına düşen öğrenci ortalamasını 26’dan 24’e, sonrasında ise 22’ye düşürmeyi hedefliyoruz. Şu anda Bursa’daki ikili öğretim oranı yüzde 50 civarında, ancak yeni okullar açıldıkça, 80 civarındaki okul faaliyete geçtiğinde tekli öğretime geçebileceğiz. Bu süreçte başta Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere, destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum.”