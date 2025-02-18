

Yıldırım Belediyesi, Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi'ni modern, donanımlı bir sosyal yaşam merkezine dönüştürmek için çalışmalarında sona geldi. Halı saha ve yüzme havuzundan oluşan mevcut tesisin yıkıldığı 7 bin 350 metrekarelik inşaat alanına sahip proje çerçevesinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, çocuklar için jimnastik, karate, taekwondo salonları, kadın ve erkek fitness salonu, modern kitap kafe, kütüphane ve teknoloji araştırma ve geliştirme merkezi bulunacak. 7'den 70'e tüm vatandaşların buluşma mekânı haline gelecek Dr. Sadık Ahmet Spor ve Gençlik Merkezi, kütüphane ve kafe kısmı haricinde hizmet vermeye başladı.

Tesisin spor bölümünde yaz döneminden bugüne 13 bin 200 vatandaş yararlanırken, kütüphane ve modern kitap kafeden oluşan bölümün de tamamlanmasıyla 19 Mayıs 2025 tarihinde tesis açılacak.

İhlas Haber Ajansı'na Yıldırım'ın kalbinde yeni modern bir gençlik ve spor merkezi kazandırdıklarını açıklayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Dr. Sadık Ahmet Spor ve Gençlik Merkezi, 100 bin kişinin yürüme mesafesinde yaşadığı bir konumda bulunuyor. Otoparkı, kapalı yüzme havuzu, kadın spor salonu, jimnastik salonu, kütüphane ve kafesiyle 7'den 70'e Bursalıların istifade edebileceği bir kompleks oldu. Daha önce burada bir halı saha ve açık yüzme havuzu vardı. Yılda sadece 2 ay hizmet verebiliyorduk. Artık 12 ay hizmet verebilecek bir tesis inşa ettik. Şu an spor alanında yaz sezonundan bu yana hizmet veriyoruz. İnşallah yakın zamanda tamamlanacak kütüphane ve kafeteryamızla birlikte burası tam anlamıyla hizmete girmiş olacak" dedi.



"Her yaşa göre ayrı kütüphane"

Yıldırım Belediyesi olarak Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi ile bir başlangıç yaptıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Bugün 4 kütüphanemiz hizmet veriyor. Bu açacağımız kütüphane 5'incisi olacak. Kütüphanemizde, sınırsız internet, çay, çorba ve çeşitli ikramlarımız oluyor. Dr. Sadık Ahmet Kütüphanemizde ayrıca yaş bölümleri oluşturacağız. Çünkü küçük çocuklar daha sesli ortamlarda çalışma yapabilirken, doktora ve üniversiteye hazırlanan gençlerimiz ise sessiz ortamları tercih ediyor. Bugüne kadar kütüphanelerimizin 75 bin kişinin üzerinde üyesi var" diye konuştu.



"Kadın spor merkezlerimiz büyük ilgi görüyor"

Bu dönem sosyal tesisler konusunda Yıldırım Belediyesi olarak ses getiren projelere imza attıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Burada açacağımız kafeterya da bunlardan biri olacaktır. Kadın sporları merkezi noktasında önemli yatırımlar yapıyoruz. Burası bizim 6'ıncı kadın spor merkezimiz oluyor. Şuanda bin kişinin üzerinde üyesi var. Kadın spor merkezlerimiz büyük ilgi görüyor. Bunun haricinde 20'ye aşan spor tesisini Yıldırım'a kazandırdık. Bu tesis 23'üncü gençlik ve spor merkezimiz olacak. 2024 yılında yaz spor okullarında 40 binden fazla gencimize bu tesislerde hizmet verdik. Bu tesisin ayrıca kapalı otoparkı olacak. Park sorunu yaşamayacaklar. Keyifle vakit geçirebilirler" şeklinde konuştu.

Batı Trakya Türkleri'nin unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet'in adının yaşatılacağı kompleksin yapımına Eylül 2022 tarihinde başlandı. Toplamda, 180 milyon liraya mal olan tesisin yüzde 41'i belediye bütçesinden, yüzde 42'si Spor Toto'dan hibe desteği ve yüzde 17'si ise İller Bankası katkılarıyla karşılandı.

Kaynak: BÜLTEN