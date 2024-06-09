Darıca Belediyesi, okul önlerinde stant kurarak sınava giren öğrencilere ve ailelerine su ikramında bulundu.

Türkiye genelinde yapılan üniversite sınavına giren öğrenciler ter döktü. Sınav heyecanı 81 ilde olduğu gibi Darıca’da da yaşandı. Darıca Belediyesi de öğrencilere ve sınav boyunca çocuklarını dışarıda bekleyen ailelere su dağıtımı yaptı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerin her zaman yanında olacaklarını ifade ederek, "Yıl boyunca ücretsiz üniversite hazırlık kurslarımızla gençlerimizin eğitim hayatında yanlarında olduk. Gençlerimize hayatlarında önemli bir dönüm noktası olan YKS’de üstün başarılar diliyorum. İnşallah herkes gönlündeki üniversiteye yerleşme başarısı gösterir. Bizler her zaman onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.