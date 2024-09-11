Bursa’da çıkan yol tartışmasında, iki sürücü birbirlerine kalaslarla saldırdı. O anlar kameraya yansırken, kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yol verme meselesi nedeniyle araçtan inen bir sürücü kendisine yol vermeyen kamyonet şoförü ile tartışmaya başladı. İkili arasında artan tansiyon kavgaya dönüşünce iki sürücü birbirlerine kalasla vurmaya başladı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.