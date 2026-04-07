Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki demir-çelik fabrikasında yükleme platformunun çökmesi sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Nisan günü sabah saatlerinde ilçede faaliyet gösteren bir demir-çelik tesisinde meydana geldi. Fabrikada sürdürülen bakım çalışmaları sırasında ark ocağına ait yükleme platformu aniden çöktü. Platform üzerinde bulunan 4 işçi, çöken yapının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Tamer Aydoğdu (49), Resul Kardaş (54) ve Şah İsmail Mayda (44), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Tarık Korkmaz ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Hayatını kaybeden işçilerden Aydoğdu'nun cenazesi dün Körfez Asri Mezarlığı'nda, Kardaş'ın cenazesi Kandıra Karaaliler Mezarlığı'nda, Mayda'nın cenazesi ise Gebze Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında; bölüm müdürü, mühendis ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı oldukları öğrenilen M.G., Ç.Ş. ve H.G. gözaltına alındı. polisteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.