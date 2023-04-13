

Mahmudiye mahallesinde meydana gelen olayda arkadaşlarıyla sokakta sohbet eden şahıs, henüz ismi belirlenemeyen şahıs tarafından bacağından tabacayla yaralandı.

Olay Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi. 2 arkadaşı ile sokakta sohbet eden Halil İbrahim K.(35)'ya yoldan geçen araçtaki henüz ismi öğrenilemeyen şahıs tarafından tabancayla ateş edildi. Tabancadan çıkan mermi, Halil İbrahim K.(35)'nın sol bacağına isabet etti. Mermiyle yaralanırken, şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis şüpheliyi arıyor.