Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, yoldan çıkarak 60 metre sürüklendi. Ağaçlık alana uçan tırdaki 2 kişi yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Ankara istikameti Tepetarla mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 KD 470 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Yaklaşık 60 metre sürüklenen tırda, sürücü koltuğunda oturan M.R.Ö. ve yolcu R.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.