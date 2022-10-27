YouTube üzerinden sevdiğiniz müzikleri dinlemek için her zaman internete ihtiyacınız olması bazen sorun olabilir. Ücretli abonelikle internetsiz dinlemek mümkün olsa da ücretsiz olarak için yapabileceğiniz tek şey istediğiniz müziğin MP3 dosyasını cihazınıza indirmektir. YouTube müzik indirme işlemi için kullanabileceğiniz internet siteleri ve mobil uygulamalar var.

YouTube dünyanın en popüler video platformu olmasının yanı sıra aynı zamanda kullanıcıların en çok müzik dinlediği mecra. Sevdiğiniz müzikleri internet bağlantısı olmadan dinlemenin ilk yolu Premium üyesi olmak ama ücretsiz olarak dinlemek de mümkün. Bunun için yapmanız gereken YouTube müzik indirme yöntemlerini uygulamak ve dilediğiniz müziği MP3 dosya formatında cihazınıza kaydetmektedir.

Webtekno editörleri tarafından hazırlanmış olan YouTube haberleri ve içeriklerini incelediğimiz zaman müzik indirme işlemi için kullanabileceğimiz pek çok farklı internet sitesi ve mobil uygulama olduğunu görüyoruz. Elbette bunların her biri kullanıcılarına farklı özellikler sunuyor. Gelin YouTube müzik indirme işlemi için uygulayabileceğiniz yöntemlere yakından bakalım.

Online YouTube müzik indirme yöntemi:

Adım #1: FLVTO internet sitesini açın.

FLVTO internet sitesini açın. Adım #2: İndirmek istediğiniz müzik videosunun YouTube bağlantısını yapıştırın.

İndirmek istediğiniz müzik videosunun YouTube bağlantısını yapıştırın. Adım #3: Dönüştür butonuna tıklayın.

Dönüştür butonuna tıklayın. Adım #4: İndirme tercihinizi seçin.

İndirme tercihinizi seçin. Adım #5: Videonun dönüştürülmesini bekleyin.

Videonun dönüştürülmesini bekleyin. Adım #6: İndir butonuna tıklayın.

İndir butonuna tıklayın. Adım #7: İşlem tamam.

Online olarak YouTube müzik indirme yöntemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. FLVTO internet sitesi üzerinden YouTube videolarını MP3, MP4, MP4 HD, AVI, AVI HD gibi formatlarda indirerek internet bağlantısı gerektirmeden dinleyebilir ya da izleyebilirsiniz. FLVTO internet sitesinin bir de Windows masaüstü uygulaması bulunuyor.

YouTube müzik indirme programları ve uygulamaları:

EaseUS Video Downloader

ByClick Downloader

Videoder

Youtube Downloader for Android

NewPipe

TubeMate

KeepVid

Snaptube

EaseUS Video Downloader

EaseUS aslında bir sistem ve veri yönetim programı ancak sahip olduğu EaseUS Video Downloader aracı sayesinde yalnızca YouTube üzerinden değil, aklınıza gelen - gelmeyen her türlü internet sitesinden pek çok farklı formatta video indirebiliyorsunuz. Program ile toplu video indirebilir, oynatma listelerini indirebilir ya da bir kanaldaki tüm videoları indirebilirsiniz.

ByClick Downloader

ByClick Downloader programı üzerinden YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo, Dailymotion, İzlesene ve daha pek çok farklı platformdaki videoları 720p, 1080p, 4K, 8K kalitesinde ve MP3, MP4, AVI, FLV, WMV, 3GP, WEBM, MKV, WAV, AAC, M4A video ve müzik formatlarında indirebilirsiniz. Üstelik tüm bir oynatma listesini tek tıkla indirmeniz de mümkün.

Videoder

Videoder, kullanıcılarına hem Windows masaüstü uygulaması olarak hem de Android işletim sistemlerinde mobil uygulama olarak hizmet veriyor. Program üzerinden 4K kalitesindeki videoları ya da tüm bir oynatma listesini indirebilirsiniz. Uygulama aynı zamanda video indirmeden kullandığınızda da reklam engelleme özelliğine sahip bir internet tarayıcısı olarak hizmet veriyor.

Youtube Downloader for Android

Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz Youtube Downloader for Android mobil uygulaması, kullanıcılarına direkt olarak YouTube veri tabanı üzerinden hizmet veriyor. Uygulama üzerinden indirmek istediğiniz videoyu seçtikten sonra indirme formatını belirleyin ve işlemi onaylayın. Videonuz saniyeler içerisinde indirilecek.

NewPipe

Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz NewPipe mobil uygulaması üzerinden dilediğiniz YouTube videosunu MP3 formatında bir ses dosyası ya da MP4 formatında bir video dosyası olarak indirebilirsiniz. Minimum internet tüketimi hedefleyen uygulama aynı zamanda arka planda video oynatma desteği de sunuyor.

TubeMate

Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz TubeMate mobil uygulaması için aslında bir indirme yöneticisi değil de mobil internet tarayıcısı demek çok daha doğru olacak. Uygulama üzerinden dilediğiniz internet sitesini açtıktan sonra her videonun yanında bir indirme butonu göreceksiniz. Bu butona dokunarak videonuzu farklı formatlarda cihazınıza indirmeniz mümkün.

KeepVid

KeepVid ile hem online olarak internet sitesi üzerinden hem de bilgisayarınıza kurarak kullanabileceğiniz Windows masaüstü uygulaması üzerinden YouTube müzik indirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Videolarınızı MP3 formatında bir ses dosyası ya da MP4 formatında bir video dosyası olarak indirebilirsiniz.

Snaptube

Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz Snaptube mobil uygulaması ile YouTube başta olmak üzere pek çok farklı platformdan video indirebilirsiniz. Videoları dilediğiniz formatta ve dilediğiniz kalitesi indirebileceğiniz gibi kendi kanalınızdaki videolar üzerinde de tıpkı YouTube mobil uygulamasında olduğu gibi düzenlemeleri işlemleri yapabilirsiniz.