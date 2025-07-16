Etkinliğin ardından, Atina’nın sahil semtlerinden Vouliagmeni’de bulunan ünlü bir deniz ürünleri restoranında NBA yıldızları Bam Adebayo, Carmelo Anthony ve Luka Doncic ile birlikte akşam yemeği yedi.

Yemekte geleneksel Yunan lezzetlerini tadan Jordan, restoranda gördüğü ilgiden memnun kaldığını ifade etti. Yunan basınında çıkan haberlere göre, 62 yaşındaki Jordan, yemeğin ardından restoranda çalışan personele 11 bin 500 dolar, yani yaklaşık 460 bin Türk Lirası değerinde bahşiş bıraktı.

Michael Jordan’ın bu jesti ülkede geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olay, özellikle bahşişin miktarı nedeniyle dikkat çekti. Restoran çalışanlarının bu anı hayatları boyunca unutamayacakları belirtildi.