Kaza, saat 06.20 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde, E-5 Karayolu Güney Yanyol Ekrem Kurt Bulvarı katılımında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 34 BB 7783 plakalı zabıta aracı ile 01 AAJ 443 plakalı otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazaya müdahale eden polis ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alırken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü olay yerine daldı. İETT otobüsü, bir polis memuruna ve diğer araçlara çarparak ilerledikten sonra refüje çarparak durabildi.

Kazada İETT otobüsünün altında kalan Trafik Denetleme'de görevli polis memuru Ogün Yürümez, olay yerinde şehit oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri de yolda ve araçlarda uzun süre araştırma yaptı. İncelemelerin ardından polis memuru Ogün Yürümez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazanın nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.