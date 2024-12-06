Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı ‘Yurtlig’ sosyal medya hesabında yapılan çekilişte kazanılan formayı öğrenciye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir tarafından verdi.

Bilecik Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda kalan ve sportif aktivitelere katılmak için oluşturulan "Yurtlig" projesinin sosyal medya hesabına üye olan öğrenciler arasında gerçekleştirilen çekiliş sonrası Ayşegül Doğru forma kazandı. Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü Yasin Özdemir, "Her yıl düzenlediği spor turnuvaları, yeni dönemde Yurtlig adıyla lig formatında gerçekleştirilecek. GSB Yurtlarında barınan öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, sporu bir yaşam tarzı hâline getirmelerini sağlamak, dostluk ve kardeşlik ruhuyla yarışmanın önemini vurgulayarak yeni arkadaşlar edinmelerine yardımcı olmak amacıyla otuz sekiz ayrı spor dalında yurtlar arası spor etkinlikleri düzenlenecek. Öğrencimiz, Ayşegül Doğru’yu tebrik ediyorum. Hayat boyu şansın yanında olması temenni ediyorum” dedi.