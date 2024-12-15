Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 2 Milyon 835 bin 873 araç denetlendi.

Denetimlerde yapılan işlemler ise şu şekilde sıralandı:

Işıklı veya sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 89 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlali yapan 112 bin 266 sürücü tespit edildi.

Periyodik muayenesi yapılmamış 25 bin 417 araç belirlendi.

Sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 624 kişi yakalandı.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 8 bin 965 araç sahibi hakkında işlem yapıldı.

Bunların yanı sıra, diğer trafik ihlalleriyle birlikte toplamda 459 bin 262 araca/sürücüye işlem uygulandı.

Emniyet kemeri kullanımına dikkat çekildi

Emniyet kemeri kullanımına yönelik 2024 yılı boyunca toplam 781 bin 481 işlem yapıldığı belirtildi. Bakan Yerlikaya, emniyet kemerinin yalnızca sürücülerin değil, tüm yolcuların can güvenliğini sağladığını vurgulayarak, "Lütfen can güvenliğimiz için emniyet kemerimizi takmaya özen gösterelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.