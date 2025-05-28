Yaya trafiğini olumsuz etkileyen satış faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen uygulamalara yunus polisleri de destek verdi. Denetimler sırasında, yaya yolunda faaliyet gösteren seyyar satıcılar kontrol edilerek gerekli uyarılar yapıldı. Yetkililer, sahil kesiminde vatandaşların rahat hareket edebilmesini sağlamak adına uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti. Denetimlerin sürdüğü bölgede zaman zaman zabıta ekipleri ile satıcılar arasında kısa süreli anlaşmazlıklar yaşanırken, ekiplerin kamu düzenini sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Kaynak: Bülten