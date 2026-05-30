Tıp dünyası, son yılların en popüler zayıflama yöntemi haline gelen GLP-1 içerikli kilo verme iğnelerinin bilinmeyen bir yan etkisini tartışıyor. İngiltere ve ABD'den uzmanların yayımladığı raporlar, bu ilaçların sadece iştahı kesmekle kalmadığını, aynı anda kullanılan hayati öneme sahip diğer oral ilaçların da etkisini sıfırlayabildiğini gösteriyor. Birleşik Krallık’taki sağlık denetim kuruluşlarının mercek altına aldığı vakalar, özellikle düzenli ilaç kullanan hastalar için ciddi risk barındırıyor.

SİNDİRİMİ YAVAŞLATIRKEN HAYATİ İLAÇLARI MİDEDE HAPSEDİYOR

Kilo verme iğneleri, vücuttaki sindirim sürecini yavaşlatarak besinlerin midede daha uzun süre kalmasını ve böylece tokluk hissinin uzamasını sağlıyor. Ancak bilim insanları, bu mekanizmanın midedeki sadece yiyecekleri değil, ağız yoluyla alınan tıbbi tabletleri de hapsettiğini saptadı. Bağırsaklara zamanında ulaşamayan ilaçlar kan dolaşımına karışamıyor. Westongrove Partnership uzmanları, bu gecikmenin ilaçların etkisini geciktirmekle kalmadığını, bazı durumlarda alınması gereken tam dozun vücut tarafından hiçbir şekilde emilememesine yol açtığını vurguluyor.

DOĞUM KONTROL HAPLARI ETKİSİZ KALDI: İSTENMEYEN HAMİLELİK RAPORLARI

İlaçların emilim sürecindeki bu aksama, özellikle belirli saatlerde ve hızla etki etmesi gereken tedavilerde büyük bir krize yol açtı. İngiliz basınından The Guardian'ın aktardığı verilere göre, Birleşik Krallık sağlık otoritelerine, zayıflama iğnesi kullanırken doğum kontrol hapı işlevini yitirdiği için hamile kalan kişilerden en az 40 resmi rapor ulaştı. Günün spesifik saatlerinde emilmesi gereken koruyucu haplar, GLP-1 ilaçlarının yarattığı mide yavaşlaması nedeniyle koruyuculuk özelliğini kaybediyor.

MENOPOZ VE PARKİNSON TEDAVİLERİNİ DE TEHDİT EDİYOR

Tehlike sadece doğum kontrol yöntemleriyle de sınırlı değil. Menopoz dönemindeki kadınların östrojen dengesini korumak için başvurduğu Hormon Replasman Tedavisi (HRT) tabletleri de risk altında. Geciken emilim, vücuttaki hormon seviyelerinde ani dalgalanmalara yol açarak sıcak basması, uyku bozukluğu ve ani duygu durumu değişimlerini tetikliyor.Öte yandan, Mass General IRI tarafından incelenen Parkinson hastalarında, zayıflama iğnelerinin oral 'levodopa' ilaçlarının emilimini yavaşlatarak tedavinin etkinliğini ciddi oranda azalttığı belirlendi. Nöroloji dünyasının saygın yayınlarından Movement Disorders, küresel ölçekte kullanımı hızla artan bu zayıflama ilaçlarının, kronik hastalıklara yönelik tedaviler üzerindeki etkilerinin acilen ve daha derinlemesine incelenmesi gerektiği çağrısında bulundu.