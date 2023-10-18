Gemlik Umurbey mahallesinde zeytinlikte bir kadın cesedi bulundu.

Çevredeki bir zeytinlik sahibi tarafından polise yapılan ihbar sonucu ortaya çıkan olay sonrası, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, 112 acil ambulans ekibi de ceset üzerinde inceleme de bulundu.

Öte yandan zeytinlikte bulunan cesedin yaklaşık 45 gün önce kaybolan ve bir süre önce bazı tv kanallarında haber olan kayıp kadın Nevrigül Alan’a ait olup olmadığı ile alakalı çalışma başlatıldı.

Nöbetçi savcı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla alakalı soruşturma geniş bir şekilde sürdürülüyor.

Haber Merkezi