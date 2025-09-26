Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor. 3. eleme turu eşleşmeleri açıklandı. Buna göre Bursaspor-Antalyaspor ile, İnegölspor- Sakaryaspor ile, Bursa Yıldırım Spor – Alanyaspor ile, Karacabey Belediye Spor – Malatya Yeşilyurt Spor ile karşılaşacak.

Türkiye Kupası 3. tur maçları 28, 29 ve 30 Ekim 2025 tarihlerinde oynanacak. Bu turu geçen takımlar, 4. eleme turunda 2-4 Aralık 2025 tarihleri arasında sahaya çıkacak. Grup aşaması ise 23 Aralık 2025 – 5 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.