NBA’de milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşılaştığı Orlando Magic’i uzatmalara giden müsabakada 117-113 mağlup etti. Houston’da Alperen 30 sayı, 12 ribaund ve 8 asistle oynadı.

NBA’de normal sezon heyecanı 7 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün oynadığı Houston Rockets, konuk ettiği Orlando Magic’i normal süresi 102-102 eşitlikle tamamlanarak uzatmaya giden müsabakada 117-113’lük skorla mağlup ederek, 9. galibiyetini elde etti. Houston’da Alperen Şengün, 45 dakika kaldığı parkede 30 sayı, 12 ribaund ve 8 asistle ön plana çıkarken, Kevin Durant 35 sayı ve Reed Sheppard da 16 sayıyla mücadele etti. Ligde 14 maçta 7. yenilgisini alan Orlando Magic’de ise Franz Wagner 29 sayı, Desmond Bane ise 26 sayıyla katkı verdi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

San Antonio Spurs: 123 - Sacramento Kings: 110

Washington Wizards: 106 - Brooklyn Nets: 129

Houston Rockets: 117 - Orlando Magic: 113

New Orleans Pelicans: 106 - Golden State Warriors: 124

Dallas Mavericks: 138 - Portland Trail Blazers: 133

Phoenix Suns: 122 - Atlanta Hawks: 124

Utah Jazz: 150 - Chicago Bulls: 147