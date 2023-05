Ziraat Odası olağan genel kurul toplantısı Zenn Düğün Salonunda yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut Başkan Sezai Çelik güven tazeledi.

Genel kurul toplantısına Belediye Başkan Yardımcıları Durmuş Aydın, Oğuzhan Uslu, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile Ziraat Odası delegeleri katıldı.

HER ZAMAN ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLDUK

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Divan heyetinin seçimiyle başlayan genel kurulun açılış konuşmasını yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Ülkemiz zor günler geçirdi. Özellikle pandemi döneminde ülke olarak zor zamanlar atlattık. Bizlerde her zaman olduğu gibi çiftçimizin yanında olmaya gayret gösterdik. Çiftçimiz hiçbir zaman kendini yabancı hissetmedi. Kapımız her zaman onlara açık oldu. Çiftçimiz bizlere gece-gündüz, her zaman ulaşabildi” dedi.

TOPRAKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM

Başkan Çelik açıklamasını şöyle sürdürdü;

“10 sene boyunca bunu hep söyledik; çiftçilerimiz yaşadıkları sıkıntılardan dolayı mecburiyetten tarlalarını satıyordu. Ama bugün çiftçilerimiz hala tarla satmaya devam ediyor. Neden satıyor? 10 dönüm tarla satıp İnegöl’den bir daire alıyor. İyi arabaya bineceğim diye tarlasını satıyor. Köyde 30 bin liraya düğün yapmak yerine salonlarda 200 bin lira düğün yapmak için tarlalarını satıyorlardı. Tarlalarınızı satmayın. Bugün 10 dönüm satıp aldığınız bir daireyi yarın sattığınızda 3 dönüm tarla alamayacaksınız. Bakın buradan bir kez daha söylüyorum; topraklarımıza sahip çıkalım. Satmayın bu toprakları. Pandemi de toprağın ne kadar değerli olduğunu anladık. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşında da toprağın ne kadar kıymetli olduğunu yeniden gördük. Gıdaya erişimin de ne kadar sorun yaşandığını hep birlikte gördük. Bundan sonra daha da zorlaşacak. En önemli şey toprak ve su olacak.”

Belediye Başkan Yardımcıları Durmuş Aydın ve Oğuzhan Uslu’nun selamlama konuşmalarının ardından Yönetim Kurulu ve denetleme kurulu ile gelir-gider raporları okunup ayrı ayrı ibra edildi.

Tek listeyle gidilen seçimde Başkanlığa Sezai Çelik seçilirken yönetim kurulu asil üyeliklerine Sabri Karatay, Hayat Nuri Aslan, Sedat Seçim, Ersoy Turba, Levent Zengin ve Cihan Bayram seçildi.