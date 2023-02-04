Ziraat Odası seçimlerinde oy kullanmak için sıraya giren Eski Bahçekaya mahallesi muhtarı Hayat Nuri Aslan baygınlık geçirdi. Yere düşerek başını çarpan muhtar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ziraat Odasının Zenn Düğün Salonunda yapılan kongresine katılan Eski Bahçekaya Mahallesi Muhtarı Hayat Nuri Aslan (50) oy kullanmak için sıraya girdiği sırada bir anda yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından muhtar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.