Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 6 Şubat 2023 tarihi ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında tüketilen suyun maliyetini ton başına 1 kuruş olarak hesaplanacağını duyurdu.MALATYA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; MASKİ’ye ait tüm içme suyu depolarında hijyen ve temizlik çalışmalarının tamamlandığını, vatandaşların da kendilerine ait bireysel su depolarını temizlemesini istedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Çok Kıymetli Abonelerimiz; 10.05.2023 Tarihli Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararına istinaden; 6 Şubat 2023 tarihinden, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tüketilen su bedeli ton başına ÇTV (Çevre Temizlik Vergisi) hariç, 1 kuruş olarak belirlenmiştir. Karar doğrultusunda yaklaşık 4 aylık süreçte tüketilen toplam su miktarı kademe ve hat bakım bedeli uygulanmadan ton başına 1 kuruş olarak faturalara yansıtılacaktır.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ (ÇTV) NEDİR?

Belediye Gelirler Kanunu’na göre tüm su ve kanal idarelerinde tüketilen su miktarı (Ton başına) üzerinden hesaplanır. Abonenin kayıtlı olduğu ilçe belediyeleri adına tahsil edilen ve ilgili ilçe belediyesine ödenen bir vergi türüdür. Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) MASKİ Genel Müdürlüğümüzün gelirine dahil olmayıp ilgili ilçe belediyelerinin gelirine dahildir.

BİREYSEL DEPOLARIN TEMİZLENMESİ

MASKİ Genel Müdürlüğümüze ait içme suyu depolarımızın temizlik ve hijyen çalışmaları tamamlanmıştır. Hemşerilerimizin bireysel su depoları temizleme çalışmalarını yapmaları önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”