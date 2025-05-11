Seçim sonucunda Derya Kaya Başak, kullanılan oylarla DAĞDER’in yeni Genel Başkanı seçildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, derneğin tarihinde ilk kez bir kadının başkanlık görevine getirilmesini anlamlı bulduğunu ifade etti.

Bozbey mesajında, “Dağ yöremizin güçlü sesi, köklü bir sivil toplum kuruluşu olan DAĞDER’in 21. Olağan Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla başkanlığa seçilen ve dernek tarihindeki ilk kadın başkan olma onurunu taşıyan Sayın Derya Başak’ı ve yeni yönetim kurulunu yürekten tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum,” ifadelerine yer verdi.