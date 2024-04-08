Bursa’da bir apartman dairesinde yaşayan 11 kaçak göçmen, gürültü yaptıkları yönündeki ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından yakalandı.

İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak’taki bir apartmanda ikamet eden bir askeri personel, apartmanın 1. katında gürültü yapan kaçak göçmenlerin olduğu yönünde ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri dairede kalan 5’i Mısır, 1’i Fas, 5’i Suriye uyruklu 11 kaçak göçmeni yakaladı.

Dudak uçuklatan kira

Suriye uyruklu bir ev sahibinin daireyi kiraladığı Faslı Karim Q.’nin, daireyi 10 yabancı uyruklu şahsa daha kişi başı 2 bin 500 TL’ye kiraladığı öğrenildi. Gözaltına alınan 11 şahıs, sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edilecek.