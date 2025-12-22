Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde hafriyat dökümü sırasında geri kayarak askıda kalan kamyon, vinç ve iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kayapınar Mahallesi Eynerce Caddesi’ndeki hafriyat döküm sahasında çalışma yapan kamyon, yükünü boşalttığı sırada kontrolden çıktı. Geriye doğru kayan araç, yol kenarında askıda kaldı. Yaralananın olmadığı kazada, kamyonun kurtarılması için bölgeye vinç ve kepçe sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araç, askıda kaldığı yerden güvenli şekilde çekilerek kurtarıldı.

Kamyonun kaldırılmasının ardından bölgedeki çalışmalar normale döndü.