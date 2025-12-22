ARDVENTURE Erkekler Süper Ligi 20. haftasında Nilüfer Belediyespor Hentbol Kulübü, Ankara Hentbol Spor Kulübü ile Üçevler Spor Tesisleri’nde karşı karşıya geldi.

Maça hızla başlayan ve kontrolü elinde tutan Nilüfer Belediyespor, ilk yarıyı 26-7’lik skorla tamamladı. İkinci yarıda da temposunu koruyan ev sahibi takım, elde ettiği sayılarla maçtan 50-22 galip ayrıldı.

Bu skorla puanını 34’e yükselten ikinci sıradaki Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, 37 puana sahip Beşiktaş’ın ardından zirve takibini sürdürdü.