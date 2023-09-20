Yunusemre mahallesinde meydana gelen kavgada çocuğu darp ederek ağır yaraladılar.

Olay Yunus emre mahallesinde meydana geldi. Ahmet A.(12), henüz ismi belirlenemeyen şahıslar tarafından yumruk-tekmelerle darp edildi. Şahıslar darp ettikleri genci bırakıp kayıplara karıştılar. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç tetkiklerin ardından Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas hastanesine sevk edildi.

Polis şüphelileri arıyor.

Haber Merkezi

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