Siber güvenlik, elektronik ortam yani internet ile gelen maddi ve manevi güvenlik kontrolünü sağlamaktır. Çevrimiçi insanlar ve kurumların bağlantı kurarak iletişime geçmelerinde oluşan veri koruma işlemi olarak bilinir. Gizlilik ve korunma önemi yapılacak küçük hatalar sonucu büyük zararlara yol açabilir. Siber ve veri güvenliğini nasıl sağlarız?

Teknoloji ile gelen elektronik ortamların insan hayatını yönlendirdiği görülebilir. Sanal alem olarak tabir edilen, sanal varlık indeksini gerçek hayatta kullanılabilir finansa çevirebiliyoruz. Bir ürün niteliğini pazarlamak veya gösterime sunmak örneklerini verebiliriz. Veriler sadece bireysel olarak sınıflandırılamaz. Kamu kurumları, devletler, sosyal mecralar, büyük kurumsal veya küçük işletmelerin hizmetlerini sanala taşıması ve kritik verilerini sunucu üzerinde arşivlemesidir.

Bu arşivleri oluşturan ise potansiyel ve tüketici müşterilerin kredi kartı bilgileri, adres bilgileri, devlet üzerine kayıtlı resmi bilgileri veya satıcının mükellef olduğu bilgileri kapsamaktadır. Siber güvenlik ise bu bilgilerin kontrollü olarak, siber saldırı düzenleyen korsanlara karşı koruma yöntemlerinin geliştirildiği ve hırsızlığın önüne geçilmesini sağlamaktır. ISO 2701 ise bu global çapta kullanılan bilgi güvenliği standartları olarak bilinir. Yaptıkları güvenlik protokolü ile her kurum, kuruluş ve yapıyı korumayı başarırlar. Siber güvenliğin altyapısı olarak bilinir ve tercih edilir.

Siber güvenlik korsanları nedir? Bilgisayar korsanlarına karşı nasıl korunmak gerekir?

Hacker olarak adlandırılan sanal alem korsanları birçok amaç uğruna saldırılar düzenleyebilir. Bu saldırıların sebebi keyfi, ülkeler arası savaş, elde edilen verileri pazarlama, verileri kullanarak alışveriş yapma ya da bu bilgiler ile şantaj yapmayı hedefliyorlardır. Üstün yazılım bilgileri sayesinde verilerinizin muhafaza edildiği, güvenlik protokolünü aşarak gizli kalması gereken verilerinizi ele geçirebiliyorlar.

Bilgisayar korsanlarına karşı siber saldırılardan nasıl korunmak gerekir

Bilgilerin tutulduğu alanın güvenlik sistemlerini sürekli güncel tutmak gerekir.

Saldırılabilecek noktaları önceden gözden geçirmek gerekir.

Verilerin çalınmasına veya saldırıların önlenmesine karşılık, kontrol mekanizmaları ve log sistemleri geliştirilmelidir.

Firewall, ids ve ips olarak bilinen güvenlik protokol ürünleri kullanılabilir.

Network ağlarının sürekli kontrol altında tutulup olası açıkların kontrolü sağlanması gerekir.

İletişim ağlarını PROXY ve VPN üzerinden kullanmak daha güvenli olabilir.