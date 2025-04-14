Gebeliğin 13.haftası civarında pek çok anne baba adayı bir bebeğin yolda olduğu haberini etraflarındakilere yaymaya başlıyor. Ama sırrınızı ne zaman açıklamanız gerektiği konusunda katı kurallar olmadığını da bilin. Bu güzel haberi, bir sonraki doğum öncesi kontrolünüzden sonra, herkesin toplanacağı büyük bir aile etkinliğinde verebilirsiniz. Ama belki de herkes çoktan biliyor olabilir!

13 Haftalık Bebek Boyutu

Gebeliğin 13.haftasında, bebek bir limon büyüklüğündedir. 13 haftalık fetüsün boyu, yaklaşık 7,3 cm, ağırlığı da yaklaşık 23 gramdır. Kafası ise, vücudunun 1/3’ü büyüklüğündedir.

13 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

13 haftalık gebelik, 3 aylık demektir ve bu hafta ilk trimesterin son haftasıdır.

13 Haftalık Gebelik Belirtileri

13 haftalık hamilelik belirtileri kişiden kişiye biraz değişir. Günü bulantı veya şekerleme yapma arzusu olmadan atlatabilirsiniz. 13 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Damarların görünür hâle gelmesi. Kan akışınız arttığı için, derinizin altındaki tüm mavi şeritleri görebilirsiniz.

Enerjide artış. İkinci trimester, belirtilerin en az ve enerjinin en çok olduğu dönem olarak bilinir. Kendiniz gibi hissetmeye başladığınız ve enerji artışı yaşadığınız için, yapılacaklar listenizdekileri azaltmak isteyeceksiniz. Ayrıca, kendinizi egzersiz yapmak için çok hasta ve yorgun hissediyorsanız, şimdi bir fitness rutinine dönmenin tam zamanı. Egzersiz yapmanın size ve bebeğinize faydası var ve çalışmayı da kolaylaştırabilir.

Cinsel istekte artış. Eğer 13. haftada cinsel ilişkiye girmek için kendini hazır hisseden şanslı hamile kadınlardan biriyseniz, o zaman tadını çıkarın! Bu haftada, cinsel ilişki sonrasında iç çamaşırınızda biraz lekelenme fark edebilirsiniz. Az miktarda olması normaldir çünkü serviksiniz daha hassastır. Ama adet dönemindeki gibi yoğun kanama normal değildir. Eğer kanama akıntı gibiyse, bu durumda, doktorunuzu arayın.

Kusur bakmayın ikiz bekleyen anne adayları, eğer hamileliğinizin 13. haftasındaysanız, hala biraz bulantı ve yorgunluk yaşıyor olabilirsiniz. Bunun nedeni, ikiz bekleyen annelerin sisteminde, hamilelik hormonu hCG’nin daha fazla olmasıdır. Eğer bulantınız ve kusmanız çok ciddi seviyedeyse, bu durumu kesinlikle kadın doğum uzmanınıza söyleyin. Eğer yiyecek ve sıvıları sınırlayabildiyseniz ama hala kendinizi hasta hissediyorsanız, tüm yapmanız gereken biraz daha beklemek.

13 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

Rahminiz, artık pelvisinize doğru genişledi ve yeteri kadar büyük. Bu da, gerçekten hamile görünmeye başladığınız anlamına geliyor. Sonunda, değil mi? Yolun üçte birindesiniz ve sonunda kalabalık bir trende oturmak için yer istemeye başladınız!

Bundan daha hamile görüneceğiniz günleri bekleyin çünkü 13 haftalık hamilelik kiloları beraberinde getiriyor. Kadın doğum uzmanları mümkün olan en sağlıklı şekilde kilo almanızı tavsiye ediyor (yani, hamileliğiniz süresince yavaş ve istikrarlı bir şekilde).

Gebelikte kilo hesaplama için yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:

Eğer kilonuz normalden azsa (BMI 18,5’in altında): Hamilelikte toplamda alınması tavsiye edilen miktar 12,7 – 18,14 kg. İkinci ve üçüncü trimester’larda hedeflenen kilo alımı haftada 0,45 kg (0,45 – 0,59 kg) civarıdır.

Eğer ortalama kilodaysanız (BMI 18,5 – 24,9): Hamilelikte toplamda alınması tavsiye edilen miktar 11,34 – 15,88 kg. İkinci ve üçüncü trimester’larda hedeflenen kilo alımı haftada 0,45 kg veya biraz daha azdır (0,36 – 0,45 kg) civarıdır.

Eğer kilonuz normalden fazlaysa (BMI 25 – 29,9): Hamilelikte toplamda alınması tavsiye edilen miktar 6,8 – 11,34 kg. İkinci ve üçüncü trimester’larda hedeflenen kilo alımı haftada 0,23 kg’dan biraz fazladır (0,23 – 0,32 kg) civarıdır.

Eğer obezseniz (BMI 30 ve üzeri): Hamilelikte toplamda alınması tavsiye edilen miktar 4,99 – 9,07 kg. İkinci ve üçüncü trimester’larda hedeflenen kilo alımı haftada 0,23 kg civarındadır (0,18 – 0,27 kg) civarıdır.

İkiz gebelikte kilo alımı için yapmanız gerekenler şunlardır: Hamilelikte toplamda alınması tavsiye edilen miktar 16,78 – 24,49 kg. Hamileliğin ilk yarısında, hedeflenen kilo alımı haftada yaklaşık 0,45 kg’dır. İkinci yarısında, haftada 0,45 kg’ın biraz üzerinde alın.



Tabii ki, bu rakamlarla kendinizi strese sokmak istemezsiniz. Önemli olan, yiyecek çeşitliliği olan, sağlıklı bir beslenme programınızın olmasıdır. Günlük kalori miktarınız, hamilelik öncesindekinden yaklaşık 300 kalori (besleyici) daha fazla olsun ve bol egzersiz yapın.

13 Haftalık Gebelik Görüntüsü

Hamileliğin 13. haftası sırasında çekilen ultrasonda, bebeğin cinsiyeti belirlenebilir ama muhtemelen doktorunuz hamileliğin ortasını (18. – 22. hafta) bekleyecektir. Bu haftalarda, kız mı erkek mi olduğunu görmek daha kolay olacaktır.

Eğer kromozom anormalliklerinin taranması için, non-invaziv prenatal test olarak da bilen (NIPT) doğum öncesi DNA tarama testi yaptırmayı seçerseniz, sonuçları aldığınızda cinsiyeti de görebilirsiniz. 13.haftada zaten bunu biliyor olabilirsiniz!

Gebeliğin 13. Haftasında Yapılacaklar

13 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

Hamile olduğunuzu patronunuza söyleyin

Çocuğunuzu yeni bebeğe hazırlayın

Bebeğiniz için çocuk bakımı hakkında düşünmeye başlayın

Hamilelik antrenmanınızı değiştirin