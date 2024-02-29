İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-9” Operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli İzmir, Denizli, Mersin, Karabük, Manisa, Çorum, Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Uşak, Kırşehir ve Kütahya‘da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-9” operasyonlarında şüphelilerin:

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçunu işlemek suretiyle; FETÖ’nün cezaevindeki mensuplarıyla haberleşme mekanizması kurmaya çalıştıkları,

Örgüt mensuplarına nakit para akışı sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

Çok miktarda Türk Lirası,

Dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin!