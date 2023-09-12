14 yaşındaki Berat Keskin'in denizde kaybolması sonrası yapılan arama çalışmaları, 5. gününde sonuç verdi ve genç gencin cansız bedeni plajın açıklarında bulundu. Bu trajik olay, Berat'ın annesi Fidan Keskin'i derin bir acıya sürükledi, gözyaşlarını tutamadı.

Olay, 7 Eylül Perşembe günü Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda yaşandı. Berat Keskin, arkadaşlarıyla denize girerken dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Berat'ın bulunması için yoğun bir arama çalışması başlatılmıştı. Helikopter desteğiyle gerçekleştirilen arama çalışmalarının 5. gününde ekipler, umutla beklenen izi buldular ve Berat Keskin'in cansız bedenine ulaştılar. Bu acı haberi ailenin yanında bekleyen ekipler, acı dolu anne Fidan Keskin'e iletti. Anne Keskin, gözyaşlarına boğuldu ve yakınları tarafından teselli edildi. Genç Berat'ın cansız bedeni, denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın teknesiyle çıkarıldı.

Amca Seyithan Keskin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ailenin perişan bir durumda olduğunu belirtti. Denizin sürekli dalgalı olduğunu ve hiç durmadığını dile getirdi. Genç Berat'ın bu trajik olayla hayatını kaybetmesinin ardından devletin arama çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekerek, ancak Sarıyer Belediyesi'nden gerekli desteği alamadıklarını ifade etti. Seyithan Keskin, "Keşke onlar da yanımızda olsaydı, onların dibindeyiz. Keşke bir ihtiyacımız olup olmadığını sorsaydı. Allah bu acıyı kimseye göstermesin. Yeğenimizin hedefleri vardı" dedi.