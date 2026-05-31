21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Bordo Başkonsolosluğu tarafından Fransa’nın en prestijli gastronomi okullarından Ferrandi Paris’in Bordo Kampüsüyle ortaklaşa olarak Ferrandi yerleşkesinde bir etkinlik düzenlendi. Fransız konuklara Türk yemeklerinin ikram edildiği organizasyonda, iki gün boyunca Ferrandi öğrencileriyle birlikte “Bir Sofrada Miras” temasına uygun lezzetler, Gastro İnegöl Şefi Ali Müfit Çağlayan ve Gastro İnegöl Yöneticisi Işıl Çelebi tarafından sunuldu.

14 FARKLI TÜRK YEMEĞİ İKRAM EDİLDİ

Bordo Başkonsolosluğunun daveti çerçevesinde Fransa’ya giden Gastro İnegöl Şefi Ali Müfit Çağlayan ile Gastro İnegöl Yöneticisi Işıl Çelebi, 26-27 Mayıs tarihlerinde, Ferrandi yerleşkesinde Ferrandi öğrencileriy birlikte “Bir Sofrada Miras” temasına uygun yemekler hazırladı. Bu çerçevede, 14 farklı Türk yemeği Ferrandi Bordo Kampüsünün uygulama restoranında davetlilere ikram edildi. Davette, aralarında milletvekili ve Belediye Başkanlarının da yer aldığı yerel makamlar ve diplomatik temsilcilerden oluşan 50 dolayında Fransız katılımcı hazır bulundu.

İNEGÖL-CENON KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ VESİLE OLDU

Bordo Başkonsolosu Ayşe Şebnem Manav, Türk yemeklerini tanıtmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek İnegöl Belediyesi ve Gastro İnegöl temsilcilerine faaliyete yönelik katkılarından dolayı teşekkür etti. Etkinliğin aynı zamanda 2024 yılında kurulan Bordo merkezi ilçelerinden Cenon-İnegöl kardeş şehir ilişkisi çerçevesinde icra edildiğinin altını çizdi. İnegöl’ün kardeş şehir ilişkileriyle hem şehri hem de Türk kültürünü dünyaya tanıttığına dikkat çekildi.