66 yaşındaki Muhtar’a hastanede yapılan ilk kontrollerin ardından kalp yetmezliği teşhisi konulduğu öğrenildi. Tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği bildirildi.

Reha Muhtar’ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama ise eski eşi Deniz Uğur’dan geldi. Uğur, haberi almasının ardından çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte Bodrum’a doğru yola çıktıklarını belirterek, sevenlerinden dua istedi.

Deniz Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Çanakkale’deki yazlığımızdayken Reha Muhtar’ın Bodrum’da hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz’ın babalarının sağlık durumlarını takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz" ifadelerine yer verdi.