Yunus Emre Divanı’nın 14. yüzyıla tarihlenen ve bugüne dek bir ailenin elinde bulunan Karaman nüshası ortaya çıktı. Nüsha, 24 Kasım’da İstanbul’da yapılacak müzayede ile devredilecek. Müzayedede satışa sunulacak nüshanın açılış fiyatı ise 50 bin dolar olacak.

Yunus Emre Divanı’nın 14. yüzyıla tarihlenen, en kapsamlı ve en eski Yunus Emre Divanı olarak değerlendirilen ve nesillerdir aynı ailenin elinde özel bir koleksiyonda bulunan Karaman nüshası el değiştirmeye hazırlanıyor. 6 ya da 7 nüshadan biri olduğu değerlendirilen bu eseri özel mülkiyetinde bulunduran ailenin, bu kültürel ve tarihi mirası devretmek istemesiyle Yunus Emre Divanı Karaman Nüshası Türkiye içinde satışa arz edildi. 24 Kasım tarihinde kanuni ve hukuki gereklilikler yerine getirilerek İstanbul’da yapılacak müzayedede satılması sonucunda nüshanın yurt dışına çıkarılmaması ve tescilli şekilde Türkiye içerisinde kalması sağlanmış olacak.

"Eser Yunus Emre Divanı’nın bilinen en eski nüshası"

Müzayedeyi düzenleyecek olan müzayede evinin yöneticisi Fatih Selim Bayram, “Eser Yunus Emre Divanı’nın bilinen en eski nüshası. Yunus Emre Divanı’nın 14. yüzyıla tarihlenen bilinen 5, 6 ya da 7 adet nüshası var. Bu nüsha haricindeki hepsi yurt içinde ya da yurt dışında birtakım kütüphanelerdeydi, kamu mülkiyetindeydi. Özel mülkiyette olan, devredilebilir nitelikte olan tek nüsha buydu. Eseri elinde bulunduran aile artık nöbeti devretmek istedi ve bunu yurt içinde yapmak istediler. Eserin yurt dışına çıkmasını istemediler. Biz de müzayede evi olarak eserin el değiştirmesine aracılık yapmaya gönüllü olduk. 24 Kasım’da tamamlanacak müzayede ile eser inşallah yurt içinde el değiştirmiş olacak. Başta el yazma kitaplar olmak üzere bizim kültür varlıklarımız el altından yurt dışına çıkarılarak Londra’da satılıyor. Bazen devletimiz çok büyük bütçeler harcayarak bu eserleri Türkiye’ye geri getiriyor. Bazense hiç getiremiyoruz ve bilinmeyen ellere gidiyor ve kayboluyor. Türkiye’de kanuni izinler alınarak özel koleksiyonlardan başka özel koleksiyonlara veya devletin eline geçmesinin yolu açıldığında inşallah birçok eserimiz hem memlekette kalacak hem de bunlar için yurt dışına aktarılan milli servet ülkemizde kalacak. Bu eser de bunun çok güzel örneklerinden birisi” dedi.

"Bugün bu Yunus Emre Divanı Londra’da müzayedeye çıkmış olsaydı 1 milyon sterlinden aşağı bir fiyata biz bunu asla alıp geri getiremezdik" diyen Bayram, "Uzun süren çalışmalarımız sonucunda bu eser Türkiye içerisinde satışa sunulacak ve muhakkak Türkiye içerisinde kalacak. Eserin yurt dışına çıkarılması, resmi izinler alınan bir müzayede ile yapıldığı için mümkün değildir. Ya doğrudan bir devlet kurumuna ya da eseri ülkemiz içerisinde kanuni gereklilikleri yerine getirerek saklayacak olan bir özel koleksiyona intikal edecek” diye konuştu.

Bayram, "Eser için müzayede açılış fiyatı 50 bin dolar olacak. Sembolik bir rakam bu. Eser şu anda dünya piyasasına açılmış olsaydı, el altından Londra’ya gitmiş olsaydı bu eseri 10, 20 katına eseri geri getiremezdik. Eserin 14. yüzyıla tarihlenen 6, 7 nüshası var, bunlardan 3 tanesi maalesef yurt dışında. 3 tanesi yurt içinde. Bu nüshanın ismi de Karaman nüshası. Eserin sahibi olan ailenin Karamanlı olmasından dolayı bu ismi almış” şeklinde konuştu.